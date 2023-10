Luitingo y Pilar confirman su "noche de amor" en 'Gran Hermano VIP': "Besa como yo"

Se confirma lo que todo el mundo ya había pensado. Y es que, aunque los rumores no dejaban de crecer cada vez más, lo cierto es que nadie podía creérselo en la casa de Gran Hermano VIP. Entre las caras de sorpresa de sus compañeros, Pilar Llori desveló su secreto mejor guardado: en qué punto está su relación con Luitingo.

La influencer se sinceró con todos los concursantes y pedía perdón a su pareja en su último blog. Sí, con el músico hubo beso. Tras mucho reflexionar era la madrileña quien animó a su amante a contar lo que había ocurrido.

Ante la noticia, el resto de participantes del evento no pudieron evitar comenzar pensar en cómo había sido ese encuentro. Prueba de ello fueron las preguntas de Jessica: "¿Besa bien?". "Sí, igual que yo, de la misma manera", respondía Pilar. La modelo hizo todo tipo de preguntas para poder saberlo todo.

Que Luitingo ha reunido a los chicos para contarles que anoche se besó con Pilar.



Yo ya no puedo sentir más asco y vergüenza ajena con este chico. Qué será lo próximo? 🤮 #GHVIP10O #GHVIP100 pic.twitter.com/umfToXedvR — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 10, 2023

"Fui yo que te lo pedí 40 veces", ha explicado Luitingo dejando muy claro que lo que ocurrió entre ellos fueron simplemente eso, besos y caricias. Aunque, no podía negar que todo había ido "superbién". "De repente coge una manta y digo mira esa cámara que me está enfocando, no nos coge", ha bromeado.

🎙️"Marta Castro News" nos retrasmite el minuto y resultado del primer BESO de Luitingo y Pilar 😱🔥#GHVIP10O



🔴https://t.co/jdJoYpQT2Z pic.twitter.com/URWzNK77lA — Gran Hermano (@ghoficial) October 10, 2023

Ahora, el cantante quiere ser del todo sincero con sus sentimientos y, por ello, no ha dudado en pedir a Pilar entrar con él al confesionario. "Me da vergüenza, no quiero" era la respuesta de la influencer tras asegurar que Luitingo es "muy mono" por todas las "cosas bonitas" que le dice.