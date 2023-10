'Gran Hermano VIP' emite el apasionado primer beso en la cama entre Luitingo y Pilar

La última entrega de GH VIP: Última Hora estuvo cargada de emociones y, sobre todo, de muchos besos. Y es que, tras varias semanas en las que la química entre la pareja había sido indiscutible, este martes Luitingo y Pilar Llori confirmaban los rumores con su primer beso.

Después de que el músico dejase a su novia -de pocas semanas- desde el confesionario de la casa de Gran Hermano VIP, tan solo faltaba que la influencer hiciese lo propio, rompiendo su relación de más de 10 años con su pareja, para poder dar rienda suelta a sus sentimientos.

Y así fue. Pilar acudió a la cita romántica que le había propuesto el cantante en el jardín, donde ambos conversaron acerca de en qué punto estaban en su relación. "¿Te beso?", "¿Tienes ganas?", le preguntaba el cantante, entre bromas, desde la cama. Sin embargo, la concursante se mostraba distante.

En un momento en el que se quedó sola, la influencer escribió en su blog un mensaje hacia el que fuera su novio en el cual le pedía perdón. Superada por la situación, la influencer se sinceró con sus compañeras en el baño. "El daño ya está hecho. Es como si le tuviese que pedir perdón, pero yo nunca le he fallado. Estoy con pena", expresó.

"Ha sido él el que te ha perdido a ti, porque no ha sabido cuidarte como te merecías", le consoló Jessica Bueno. A los pocos minutos, apareció Luitingo, fundiéndose con ella en un abrazo.

Más tarde, la pareja se metía en la cama, con un acercamiento que comenzó con un masaje en la espalda y terminaría, ni más ni menos, que con un apasionado beso entre ambos. "No te alejes, acércate más", le dijo el músico. "¿No puedes? ¿O no quieres", le insistió él, a lo que ella respondió que no podía y le correspondió con un beso en la frente.

"¿Más cerca todavía?", le preguntaba ella, al tiempo que se acercaba a los labios de él, besándose y compartiendo una escena de lo más íntima. "Un momento mágico y bonito", en palabras de Luitingo. Un beso, además, del que la influencer asegura no arrepentirse.