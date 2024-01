El presidente de Naturhouse, sobre la petición de Junts de multar a las empresas que abandonaron Cataluña: "Es aberrante"

La exigencia de Junts de multar a las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés y no han vuelto desde entonces a cambio de apoyar las normas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar, no ha sentado bien a los empresarios.

Este martes, La mirada crítica ha contactado en directo con Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, una de las empresas que se marcharon de Cataluña y no ha regresado a su lugar de origen.

"Me parece una aberración. Estos políticos, en vez de preguntarse qué se hizo mal para que se fugaran de Barcelona, nos quieren castigar. No se dan cuenta de que cuando una empresa se cambia de localización es por aspectos jurídicos o por citaciones beneficiosas", ha destacado Revuelta.

"Yo cambié la localización de la empresa después de 50 años. Es un coste económico y sentimental muy importante. En vez de mirar qué han hecho mal para que esto suceda, lo que hacen es tirar para adelante y nos quieren sancionar. No lo voy a permitir porque, entonces, la seguridad jurídica ya estaría tirada por los suelos", ha agregado el presidente.

Asimismo, Félix Revuelta ha apuntado: "Creo que es muy fácil arreglar el problema de Cataluña sin hacer estas tonterías. Primero, aumentar la seguridad jurídica, que no la tienen; hacer políticas racionales porque cuando un Gobierno le dice a un empresario que elija un mercado de 500 millones... Están locos. Los empresarios vamos donde hay clientes y si tengo clientes en castellano, déjame a mí luchar por ese mercado".

"Dejemos la política lingüística que ha hecho una pérdida de talento en Cataluña, dejémosla como hace 40 años, cuando se hablaba catalán igual o más y no porque nos obligaran", ha señalado Revuelta que, además, ha explicado que sí se ha planteado regresar: "Pero no he visto ningún cambio, hemos ido a peor. Para volver, se tendrían que abandonar las políticas tribales en nuestro país, que cada vez se están potenciando más. Después de 600 años estamos con estas políticas que no llevan a ninguna parte. Todo el mundo se une para hacer mercados más grandes y nosotros nos estamos desuniendo".

"Cuando un político me dice que cambie una empresa de 500 por una de 6 digo: 'este está tonto'. Tenemos unos políticos que no están. ¿Por qué no miráis marcha atrás lo que era Cataluña hace 40 años, las políticas que se hacían y eran las mismas? No cambiéis las políticas que funcionaban. Han empezado con la expresión lingüística que ha provocado una fuga de talentos porque, claro, ¿qué ejecutivo de nivel va a llevar a sus hijos a Cataluña si le obligan a estudiar un idioma que solo le sirve allí? Irán a otro sitio que no le impongan", ha destacado el empresario.

"Si a mí, mañana, Cataluña me da seguridad jurídica y se deja de tonterías que tenemos en estos momentos, volvería. Mis hijos estudiaron catalán, pero no me obligó nadie, en cuanto hacemos cosas que van en contra de la lógica. El día que todas las políticas cambien pues estaré encantado de volver. La mayoría de las empresas opinan igual, el que se ha ido se ha ido por estas razones, ¿qué empresa catalana genera el 80% de su facturación? Yo tengo un 5% en Cataluña, el resto la tengo fuera y como yo, la mayoría de las empresas catalanas", ha sentenciado Revuelta.