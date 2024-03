La insólita petición de Carmen Borrego a Jorge Javier Vázquez antes de participar en 'Supervivientes'

El próximo 7 de marzo se estrenará la nueva edición de Supervivientes y entre los participantes que viajarán a Honduras para enfrentarse a las distintas pruebas del reality se encuentra Carmen Borrego, quien ha confesado en ¡De Viernes! lo que le ha pedido a uno de sus presentadores, Jorge Javier Vázquez.

En una entrevista durante el programa de Telecinco, la hermana de Terelu Campos ha contado que el presentador le va a "pinchar" porque lo que más le gusta es verla "cabreada". Por ello, la directora y colaboradora de programas de televisión, le ha pedido que no toque esa "tecla" que la puede hundir "el primer día".

"Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter", ha recalcado.

Borrego también ha hablado de su madre, María Teresa Campos, quien falleció el pasado 5 de septiembre. Debido a la delicada situación en la que se encontraba, su hija ha admitido que hasta ahora no había llegado el momento idóneo para participar en el programa.

"Por circunstancias familiares no me podía ir de España. Este año lo hace la productora y me puedo ir con la libertad y no irme con la preocupación", ha explicado.

Además, ha reconocido que de haberlo sabido "estaría muy asustada" porque su madre "era muy cobarde" y confiesa que uno de sus miedos es que le "llegue el duelo" por su reciente pérdida y que aún no lo ha vivido de la manera que tiene que vivirlo.

"Miraré al cielo, le pediré ayuda, le diré que la echo mucho en falta, que la vida sin ella todavía es muy difícil. Sigo hablando con ella, me duermo hablándole", ha manifestado en ¡De viernes!.

En cuanto a como se siente antes de emprender la nueva aventura en el reality en Honduras, admite tener nervios y la intención de no defraudar a su familia. Asimismo ha revelado que lleva dos días soñando con Mila Ximénez.

"Me voy a poner metas cortas, quiero ir paso a paso. Quiero llegar lejos, las cosas en la vida hay que intentarlas", ha apuntado.