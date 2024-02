Yolanda Gallardo, más conocida como La Pelopony, ha sorprendido en redes sociales compartiendo su mala experiencia al someterse a la vez a seis operaciones estéticas en su rostro en Turquía. Según contó la artista, perdió la visión durante dos días y estuvo a punto de morirse.

Su testimonio se hizo viral rápidamente y, este martes, TardeAR ha conectado con la bailarina, quien, con toda la cara cubierta por las curas, ha contado lo ocurrido.

La Pelopony, quien se encontraba todavía en Turquía durante la conexión, ha expresado que ya está bien, y que no está "desfigurada", pues todo salió finalmente de forma correcta.

No obstante, la artista se ha mostrado "enfadada con la prensa española": "Estaban diciendo que la gente que venimos a Turquía es porque es más barato, pero no es solamente esa razón, sino que hay muy médicos expertos en cirugía reconstructora".

La artista ha contado en el programa de Telecinco que se ha realizado a la vez dos liftings, uno en la papada y otro en los pómulos; el cat-eye, el brow-lift, la blefaroplastia y su tercera rinoplastia.

"En mi caso, la tercera vez que me operaba de la nariz, nadie me la quería hacer en España, solo un médico que me pedía 14.000 euros y con eso en Turquía me he hecho la cara entera", ha detallado La Pelopony.

La artista ha contado por qué se ha sometido a varias rinoplastias: "La primera vez fue en México y me la hicieron perfecta, pero yo la quería más pequeña. Y la segunda fue en España, cuando me la hice bien, pero tuve la mala suerte de que me di con una puerta en una tienda y el del seguro no aparecía".

La artista, quien ha dicho que es "experta en cirugía", ha contado que en Turquía hacen una técnica distinta a en España para justificar que se haya operado por tercera vez la nariz, pese a que los médicos nacionales se negaran a hacerle la cirugía que ella pedía.