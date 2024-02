La mala experiencia de La Pelopony tras hacerse seis operaciones seguidas: "He estado dos días ciega, creía que me moría"

La Pelopony ha acudido a Turquía para hacerse, seguidas, seis cirugías en la cara. Una idea que por poco le cuesta la vida, como así ha explicado a través de sus redes sociales. La televisiva pasó por quirófano para hacerse dos liftings (uno en la papada y otro en los pómulos), cat-eye (para alagarse la mirada), brow-lift (un levantamiento de cejas), blefaroplastia (extirpación del exceso de piel en los párpados) y una rinoplastia (operación de nariz).

Lo que ella no hubiera imaginado es que todo se complicaría hasta el punto de quedarse ciega durante dos días. Debido a la inflación, apenas podía respirar con normalidad. Por ello, ahora que se encuentra un poco "mejor", ha querido compartir su mala experiencia con todos sus seguidores a través de Instagram.

Yolanda Gallardo Barrero, como se llama la artista en realidad, aún se encuentra con la cara completamente vendada e hinchada. Y, aunque nada tiene que ver con el "infierno" que vivió hace apenas unos días, lo cierto es que aún sufre una gran dificultad para hablar.

"La operación se complicó un montón. Me cuesta mucho hablar. Estuve muy mal. Eran muchas operaciones. Me desperté ciega, sin poder ver y sin poder respirar. Me dio un ataque de ansiedad", ha comenzado a explicar a través de sus redes sociales.

De hecho, aunque ahora está "mucho mejor", al despertar de la anestesia no respondía a las llamadas del doctor: "Le decía que no podía respirar, que era imposible". Por eso tiene claro que, si pudiera, "no pasaría nunca por quirófano" y se arrepiente de su decisión porque "era guapísima" y su problema es estar "obsesionada con la belleza".

Una de las cosas que más le preocupa es que no sabe cómo quedara, pues han utilizado cartílago de una costilla para rehacer su nariz: "Me han cogido cartílago de la costilla para hacer la nariz con cartílago. No tengo ni idea de cómo quedará, pero es lo que menos me preocupa. Ahora solo quiero estar bien y me importa estar viva".

Pelopony acaba de recuperar la visión tras todo el fin de semana. Han sido unos días muy duros para la cantante que solo "pedía morfina" por culpa del dolor. "Es que no podía con el dolor, con la inflamación. La gente se hace una cirugía o dos. Pero yo al hacerme la de la mandíbula también y el lifting de arriba, la inflamación era brutal", ha confesado.

"No sé si voy a quedar guapísima u horrible, la verdad es que ahora mismo me da igual. Si quedo bien, claro que me alegraré, pero si no, yo, de verdad, no os recomiendo estas seis cirugías juntas. Yo lo he pasado fatal. Estar ciega y sin analgésicos apenas... creía que me moría, os lo juro", han sido sus últimas palabras.