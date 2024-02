Alba Casillas, ingresada por un problema relacionado con una de sus operaciones estéticas

Alba Casillas ha tenido que ir al hospital por un problema relacionado con una de sus operaciones estéticas. La que fuera participante de La isla de las tentaciones 7 se ha visto obligada a ingresar en urgencias y no es la primera vez que esto le pasa.

Desde que se operase el pecho por primera vez, la prima de Iker Casillas ha sufrido numerosas complicaciones. Varios seromas y encapsulamientos le han llevado a pasar por el quirófano hasta en cinco ocasiones para cambiarse la prótesis.

Con su última operación, el escenario no ha cambiado demasiado, ya que ha estado viviendo con intensos dolores, así como una severa infección en el pecho que ha ido empeorando con el tiempo. No obstante, a pesar de haber acudido a urgencias en reiteradas ocasiones, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa fue enviada a casa sin tratamiento antibiótico.

"Me han ido dejando pasar la infección. Parece que hasta que no te estás muriendo no te mandan nada", ha desvelado en su canal de mtmad, Fuera de mis casillas.

Ahora ya está en casa y ha asegurado que se encuentra "bien", sin embargo, Alba ha pasado una temporada complicada: "Llevo así 3 meses, la infección ha ido a más y tenía boquetes, Me decían que me echase cristalmina. Se ha ido infectando cada vez más, se ha cerrado el agujero y la infección seguía dentro".

Asimismo, la joven lleva años lidiando con problemas relacionados con su pecho y, tras esta última complicación, no descarta tener que retirarse la prótesis definitivamente: "Si va a más, tendré que quitármelas".