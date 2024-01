Primer abandono en 'La isla de las tentaciones': "Han pasado solo unas horas"

Ni 24 horas después del comienzo de la emisión de La isla de las tentaciones ya hemos podido ver el primer abandono. Fue Rober, pareja de Alba Casillas, quien decidió abandonar la aventura el segundo día de la aventura.

"No logro descansar, esta situación me supera", explicó el hombre a Sandra Barneda antes de elegir la primera cita. "Antes de avanzar he preferido tomar esta decisión y espero que mi pareja me respete", continuó.

Alba, por su parte, se mostraba desilusionada por la decisión de su novio: "Me gustaría continuar un poco la experiencia porque hemos venido hasta aquí y tirarlo a medio camino...". Además, se disculpó por su comportamiento durante la noche anterior.

Finalmente, la que fuera participante de Mujeres y Hombres y Viceversa acabó respetando la decisión. "No quiero que esté mal aquí y sufriendo", afirmó. "Han pasado solo unas horas, pero para vosotros ha sido más que suficiente", les despidió la presentadora.

Tras la despedida, Rober explicó que él no fue quien ideó ir al programa: "Ella puso esmero en que yo viniera, pero no poder integrarme ni desarrollar la experiencia al 100% no merece la pena".