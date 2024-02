Alonso Caparrós, colaborador y presentador de televisión, ha desvelado en Espejo Público que sufrió abuso de poder con una propuesta sexual por parte de un director de cine conocido.

El extertuliano de Sálvame, que ahora colabora en Antena 3, ha confesado en el programa este viernes que vivió esta desagradable experiencia hace unas décadas, pero no ha dado el nombre del implicado.

Caparrós ha querido exponer su caso en plena actualidad de denuncias públicas de abusos sexuales por parte de directores de cine en la industria española. "Yo tendría unos 20 años, no llegaba a los 30", ha situado en el tiempo el colaborador de Espejo Público.

Caparrós ha contado entonces el trascurso de los acontecimientos: "Yo conozco a un director de cine, de élite, en un evento, vuelvo a coincidir con él poco después. Estuvimos charlando".

"La tercera cita es una cena en la que yo hablo de mi esperanza como actor, a venderme, a decirle que estoy empezando. Hubo un intercambio. Hablamos de un posible futuro. Después de la cena, me invita a su casa. En su casa estamos tomando algo. En un momento dado hay una propuesta", ha expuesto.

Pese a su edad, Caparrós ha manifestado que le llamó la atención la propuesta: "Hasta ese momento era interpretable. Pero hubo una petición. A partir de ahí la relación se rompió. Después de esa negativa, se cortó la comunicación".

Tras la conversación, Alonso Caparrós se fue a su casa, pero unos días después se planteó lo ocurrido: "Me preguntaba a mí mismo si había yo dado a pie para ello. Está todo basado en una situación de poder. Luego piensas si tú has sido el que has dado pie. Fue una propuesta verbal, no me llegó a tocar. De todas formas, él sabía que yo siempre tomo las distancias".

"No había malicia por su parte. Eso es lo más preocupante, era como natural. Es complicado. No sabría decirte si podría denunciar. Si tomara la decisión de hacerlo, pasaría por un calvario", ha defendido el colaborador de Espejo Público.