Carla Barber muestra su antes y después y responde a las críticas: "Me cuido a todos los niveles y me hago tratamientos estéticos"

El aumento de los retoques estéticos es una realidad en nuestro país, donde al menos el 40% de la población se ha sometido a algún tratamiento de cirugía estética. Este jueves, la doctora Carla Barber ha visitado el plató de Espejo Público para comentar estos datos.

Barber ha destacado que lo que hace diferente su centro es que llevan a cabo tratamientos no quirúrgicos. Además, ha recordado cómo fue empezar a trabajar en este campo hace siete años, cuando su público era mayoritariamente joven.

Ahora, la clínica de Carla Barber cuenta con más de 2.000 pacientes al mes de todas las edades y, allí, el tratamiento estrella es la recuperación de volumen que sirve para atenuar los efectos del inevitable paso del tiempo. Así, un 15% de los tratamientos se realizan con un relleno de ácido hialurónico que sirve para disimular las arrugas de expresión.

Barber ha agregado que este tipo de tratamientos se los puede hacer cualquier persona y que, entre sus clientes, se encuentran muchas personas que llegan de varios pueblos de España: "Están de bajón y necesitan un chute de optimismo".

El 85% de sus clientes son mujeres y la gran mayoría necesitan ganar autoestima y verse mejor, pues, según la doctora, esto ayuda a que se sientan mejor con los demás. Pese a esto, Barber ha apuntado que siempre se ha sentido muy cómoda en su piel y solo se cuida: "Cuido la alimentación, me cuido haciendo deporte y haciéndome tratamientos de estética".

Además, Barber ha explicado que la medicina estética supone ingresos elevados, pero "hay médicos estéticos en cada esquina": "Cuando me ven en persona me dicen que qué piel tan bonita tengo, pero no me suelen decir que se parecen a mí". Finalmente, el matinal de Antena 3 ha mostrado una imagen de Carla Barber antes y después de los retoques estéticos y los colaboradores han destacado que les "gustaba más antes", a lo que la doctora ha sentenciado: "Es que ahí tenía 14 años menos".