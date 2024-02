¿El covid o la vacuna reducen la duración del bótox? Esta es la respuesta de los expertos

La pregunta está en el aire. Hay voces que aseguran que pincharse en las dos semanas siguientes de pasar la enfermedad del covid o de ponerse la vacuna, recorta en unos 20 días la duración de los efectos de un neuromodulador o un bloqueante muscular, que es como hay que llamar ahora a la toxina botulínica (principio activo) o bótox (nombre comercial). "La ley prohíbe publicitar un medicamento y la toxina botulínica es un fármaco, por eso hablamos de neuromoduladores o bloqueantes musculares", explica la doctora Beatriz Beltrán a Mujer.es directora de la clínica que lleva su nombre en Barcelona.

El nuevo nombre procede de la acción que realiza la sustancia: "Neuromodular es lo que hace la toxina. Modula el movimiento muscular al competir químicamente con el neurotransmisor que es la cetilcolina. Si pones más dosis, el bloqueo es mayor", añade la doctora Mar Mira, codirectora de la clínica Mira+Cueto, en Madrid.

Entonces, ¿hay relación entre la vacuna del covid y los neuromoduladores? "Realmente no hay datos objetivos todavía, lo que no quiere decir que no pueda ser", afirma con mucha cautela el doctor Miguel Sánchez Viera, coordinador del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) de la AEDV (Asociación Española de Dermatología y Venereología).

Lo cierto es que, además de la percepción de algunos médicos estéticos, no hay mucho más sobre el tema que un estudio realizado por médicos israelíes y publicado en septiembre de 2022 en el Journal Of Cosmetic Dermatology que habla de que, los efectos de los neuromoduladores duran menos en pacientes que se acababan de vacunar contra el covid.

"Se trata de un estudio retrospectivo (no se pueden controlar una serie de variables), realizado con una muestra pequeña de pacientes y, hasta ahora, no hay otros que lo confirmen", explica el coordinador del GEDET que añade que, los mismos autores del estudio, aconsejan que se hagan más estudios sobre el tema.

Lo que parece que hay detrás es un tema inmunitario: "No se sabe muy bien si es que el covid y su vacuna provocan un estímulo en nuestro sistema inmune que influye en la producción de anticuerpos frente a la toxina botulínica. Aumenta el número de anticuerpos porque el sistema inmune está más reactivo, pero es solo una hipótesis", afirma el doctor Sánchez Viera. Confiesa que en estética no, pero en casos de parálisis facial, que se tratan con dosis más elevadas de toxina botulínica, hay pacientes que desarrollan anticuerpos.

"En estética, como son dosis más bajas, no se habían producido anticuerpos. Y ahora lo que pasa no es que deje de funcionar la toxina, sino que parece que, en algunos pacientes, que justo demuestran más anticuerpos, se reduce la duración de los efectos".

¿Cuánto tiempo dura el bótox en la cara?



Los resultados de un tratamiento con toxina botulínica duran entre 4 y 6 meses. "El efecto máximo lo vemos a las 2 o 3 semanas, dura un mes y medio, y luego ya se va reduciendo", explica la doctora Beltrán que afirma que todas las toxinas homologadas en España tienen una duración similar y que, farmacológicamente, no es posible estar inmóvil los 4 meses. Aunque reconoce: "Hemos detectado que cada vez dura menos, pero es una percepción, para hacer estudios fiables hay que ser riguroso".

La doctora Mar Mira, codirectora de la clínica Mira+Cueto, coincide en que hay que hacer estudios serios porque, un recorte en la duración de los efectos puede deberse a muchos factores: "Que no se ponga la dosis suficiente, que el paciente tenga más estrés y contraiga más el rostro, por lo que la toxina se metabolice antes, o que sea una época del año en que hay más luz, por lo que las personas fruncimos más para protegernos y esto hace que el metabolismo se acelera y el fármaco dure menos". El doctor Richard Vergara, de la Clínica Sánchez del Río, en Oviedo, añade otros factores propios del medicamento que pueden acortar la duración "como la dilución, manipulación, transporte y conservación", además de, en ocasiones, "la técnica y cuidados posteriores que realice el paciente".

¿La toxina botulínica provoca sensibilidad?

Dicho esto, los expertos reconocen que puede haber una reacción cruzada que todavía desconocemos con la vacuna del covid. "Con la del tétanos, por ejemplo, ya se sabe que los mismos anticuerpos que te dan la inmunidad del tétanos tienen una reacción cruzada y anticuerpos neutralizantes con la toxina botulínica", afirma la doctora Mira.

En Mira+Cueto han percibido, además, algunas reacciones de hipersensibilidad localizada al poner toxina botulínica, "sin importancia, se pasan en días con antihistamínicos", y están haciendo un estudio con toxinas de diferentes laboratorios a ver si tiene que ver con los activos para la conservación, aunque no descartan otras opciones.

"Cuando hay un movimiento inmunitario y con una vacuna nueva, puede haber reacciones de sensibilidad que tengan relación con esa diferencia inmunológica y que no afecte a todos por igual, del mismo modo que el covid no afecta a todos por igual", apunta la doctora Mira, que reconoce que la muestra es aún muy pequeña y que la investigación está en pañales.

Otros tratamientos estéticos afectados

Hay que seguir investigando. En eso coincide toda la comunidad científica. Pero no sería el primer tratamiento estético que se ve afectado por el covid. La relación entre el covid y las infiltraciones de ácido hialurónico se describieron ya en 2020. "Con los rellenos quedó muy claro, al final es un producto que se queda ahí y nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo extraño y cuando se pone a la defensiva se defiende de todo, lo mismo de un virus que del ácido hialurónico", explica la doctora Beltrán que reconoce que con la toxina botulínica es distinto: "No se queda en el tejido, es una proteína que actúa a nivel de los neuroreceptores, pero que va desapareciendo".

Se ha visto también que, lo mismo que con el ácido hialurónico, ocurre con los estimuladores de colágeno (ácido poliláctico, hidroxiapatita cálcica…). "De hecho, en cualquier paciente con una enfermedad autoinmune no se recomiendan los implantes de relleno porque podría reconocerlos como extraños. La estética es una medicina que no es necesaria, así que hay que evitar complicaciones y descartar el tratamiento", recomienda la doctora Beltrán.

Bótox, covid y vacunas: sentido común

Aunque no hay recomendaciones oficiales al respecto, desde el GEDET recomiendan prudencia y sentido común: "Recién vacunado, de lo que sea, no se aconseja hacer tratamientos que se puedan retrasar un mes". La doctora Mar Mira coincide en que, "ahora, la medida más cauta es esperar a que la inmunidad se estabilice para evitar efectos indeseados".

Y no solo con vacunas, sino con "otras patologías agudas como gripe o infecciones bacterianas", apunta el doctor Vergara que sugiere esperar entre 15 días y un mes antes de cualquier tratamiento.

