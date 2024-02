Sofía Suescun muestra el resultado de su rinoplastia: "Nariz recién sacadita del horno"

Tras someterse a una rinoplastia el pasado 26 de enero, la ganadora de Supervivientes Sofía Suescun ha compartido con sus seguidores el momento en el que le han retirado la férula, mostrando el resultado de su nariz.

La influencer compartió un vídeo a través de su perfil de Instagram mostrando el momento en el que el doctor de la clínica destapa su nariz, y su reacción al verse por primera vez. "No es por nada pero... Nariz recién sacadita del horno", expresó Suescun en sus stories de Instagram.

Horas más tarde, la hija de Maite Galdeano ha mostrado a sus seguidores la comparación entre su nariz antes y después de la rinoplastia. "Ayer comparamos estas fotos en la clínica y flipamos todos mucho", expresó junto a las imágenes.

'Story' de Instagram de Sofía Suescun. SOFÍA SUESCUN / INSTAGRAM

"La verdad que si no veo la nariz de antes ya ni me acuerdo de cómo era", añadió la influencer, y explicó que, aunque no se aprecie, todavía queda "una mínima inflamación" y aseguró que "aún tiene que bajar".

En el vídeo que publicó en su perfil se muestra muy emocionada y encantada con su nariz. "Me habían dicho que no fuera con muchas expectativas a este momento porque podría verme rara y demás, sin embargo, me ha encantado", declaró en el post.

"¡Qué nervios!", exclamó la influencer cuando el doctor se acercaba con el espejo para verse por primera vez. "Me veo súper bien. Pensaba que de frente me iba a ver más extraña", aseguró.

Sofía Suescun ha recibido todo tipo de comentarios en la publicación, entre ellos el de su novio Kiko Jiménez, que ha asegurado que parece "una actriz de Hollywood", al igual que ha hecho Maite Galdeano.