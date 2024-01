Sofía Suescun muestra el antes y el después de su rostro tras someterse a una rinoplastia

Sofía Suescun es una personalidad televisiva que nunca ha tenido reparos en mostrar los retoques estéticos por los que ha pasado a lo largo de estos años. Ahora, la ganadora de Gran Hermano 16 y Supervivientes 2018 se ha sometido además a su primera intervención de cirugía estética, una rinoplastia, cuyos resultados ha mostrado este sábado en sus redes sociales.

A través de varias publicaciones en su perfil de Instagram y el de la clínica de Tenerife donde se ha realizado esta intervención, la influencer ha enseñado a sus más de 1,3 millones de seguidores cómo ha sido el cambio que ha experimentado su rostro.

En un primer post, Suescun ha resumido en nueve instantáneas y vídeos todo el proceso. La primera de esas imágenes aparece recién operada, "sin un hematoma, feliz, sin pizca de dolor y animada. ¿Cómo es posible?", se ha preguntado antes de dar las gracias al doctor que la ha operado por sus "manos mágicas".

En los vídeos publicados que se corresponden a los momentos antes de la operación, Suescun aparece visiblemente emocionada: "Momento de bajar a quirófano, no estaba nerviosa, pero mis emociones son incontrolables, lo siento. No quería transmitir preocupación, pero es que me veo ahora esa carita y dan ganas de achucharme", ha confesado.

Por otra parte, su madre, Maite Galdeano, ha podido verla a través de una videollamada en cuanto salió de la operación, tal y como se puede ver en otro de los vídeos. "Conexión Tenerife-Madrid con mi madre para estar presente en mi traslado a la habitación y quedarse tranquila", ha explicado Suescun al referirse a esas imágenes.

Los efectos de la anestesia también son visibles en algunos de los últimos vídeos, donde cuenta todo lo que ha soñado durante la operación. "¿Pero cómo es el subconsciente? Flipo. O sea, me he despertado en el quirófano con la sensación de como si hubiera sido en la cocina/despensa exterior que montó Kiko", ha comentado.

Por su parte, la cuenta del doctor Blas García también ha mostrado imágenes tomadas desde distintos ángulos de cómo ha quedado la nariz de Sofía Suescun. "Un caso complejo", ha opinado el especialista, ya que "aunque a priori pueda parecer una nariz que en términos generales está bien, son esos refinamientos que, cuando se busca la perfección, marcan la diferencia".

Según el doctor, intervenciones como la de Suescun "son los casos más difíciles, porque obtener una mejoría en una nariz de por sí ya en buenas condiciones, no es nada fácil".

Suescun también ha publicado el vídeo de su reacción al ver las fotografía hechas por la clínica del antes y después de su nariz. "Ay, dios mío", ha exclamado, al tiempo que ha comenzado a temblar sobre la cama de hospital y a emocionarse. "Qué fuerte, increíble", ha valorado.

"No me quiero imaginar cómo será el momento en el que me quite la férula y vea esa nariz en mi cara", ha admitido la influencer, antes de revelar que ese día será el próximo 5 de febrero.