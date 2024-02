Tamara Gorro habla en 'Y ahora Sonsoles' de sus operaciones estéticas: "Yo me empiezo a quitar cosas y me quedo en nada"

Este martes, Tamara Gorro ha dedicado unos minutos de Y ahora Sonsoles para abordar las operaciones estéticas a las que se ha sometido, centrándose en la del aumento de pecho.

Y es que, antes de comenzar con los temas de la sección 'Flash' del magacín de Antena 3, la colaboradora ha adelantado sus impresiones sobre las noticias del corazón del día: "Aquí tenemos unos melones abiertos...". Sonsoles Ónega ha querido rebatirle con una broma: "Para melones los que tienes tú hoy ahí".

La influencer, que ha lucido un vestido escotado, ha acabado desfilando a petición de sus compañeros tras el comentario de la presentadora. "'Desmelonada' vienes, que es una palabra que nos acabamos de inventar", ha señalado la presentadora.

Gorro se ha unido a los comentarios y se ha mostrado abierta con el tema: "Su dinero me costó, hay que amortizarlo". "Esto es postizo, yo me quedo como una patata. Me empiezo a quitar cosas y me quedo en nada", ha dicho, en clave de humor, la colaboradora.

Así, Tamara Gorro ha contado que se pagó el pecho tras la portada de Interviú que hizo. "Me las puse y las posé", la detallado la colaboradora. La colaboradora ha explicado que no tenía dinero antes de la publicación para operarse: "Pedí un crédito para verme un poco más voluminosa".