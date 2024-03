Patricia Pardo, sobre la presentadora de Mediaset creada por inteligencia artificial: "Fíjate, no es un hombre viejo y calvo"

Mediaset no deja de sorprender con su programación, especialmente con su reality estrella, Supervivientes. Y la última incorporación a su equipo no ha dejado indiferente a nadie, ni a sus propios compañeros de cadena, pues es una presentadora creada por inteligencia artificial.

Alba Renai es una influencer virtual con perfiles propios en redes que el grupo de comunicación ha puesto al frente de Supersecretos, su propio programa semanal en Mitele y Telecinco.es donde repasa los mejores momentos del reality.

Fue este jueves cuando la conductora digital debutó cubriendo la última hora de los concursantes, como la discusión entre Claudia y Mario o la anécdota de Lorena Morlote de cuando peinó a Victoria Beckham.

Aunque algunos espectadores vieron esta noticia como un avance tecnológico, como así lo presentó Mediaset, otros se han mostrado contrarios a esta incorporación por ser una labor que normalmente hace un trabajador. Y parece que algunos presentadores de Telecinco están más en la segunda posición que en la primera.

Así parece opinar Patricia Pardo, quien este jueves habló de ello al comienzo de Vamos a ver. "Déjame que te toque, porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador en carne y hueso", comentó, dirigiéndose a Joaquín Prat.

"Yo de momento no me siento amenazado, teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer...", añadió él. "Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?", apostilló Pardo con cierta sorna.

"Por suerte estamos aquí donde somos todos de carne y hueso", añadió la periodista. "Nos cabreamos y nos equivocamos porque todos somos humanos".

Parece que el tema seguía presente en sus mentes, pues ya al final de la emisión, Joaquín Prat se dirigió a Alessandro Lecquio por su insurrección: "La colleja que te voy a dar… porque a este paso mañana presenta una realidad virtual en vez de un servidor".