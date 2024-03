'Supervivientes' actualiza el estado de salud de Zayra Gutiérrez tras su lesión de espalda

Zayra Gutiérrez sufrió una lesión de espalda durante el lunes en Supervivientes. Esto hizo que el programa evacuara a la concursante para que se quedase en observación por el personal médico.

Durante la noche del jueves, Jorge Javier Vázquez le anunció a Zayra las actualizaciones de su estado de salud y el dictamen del médico, no sin antes dejarle escuchar un bonito mensaje de Miki, su pareja: "Estamos 100% contigo, queremos que sigas en el programa y te concentres".

La joven se emocionó, pero no pudo dejar de quejarse. "Me duele muchísimo la espalda, no puedo levantarme sola ni para ir al baño", explicó mientras se sostenía con la mano el lumbar.

"La decisión del informe médico cuenta que la concursante presenta un cuadro de dolor lumbar agudo e intenso", comenzó a leer Jorge Javier Vázquez. "Está a la espera de resultados de las pruebas realizadas, por lo que seguirá bajo tratamiento y supervisión médica", añadió.

Zayra no se tomó bien la decisión, ya que aseguraba que su salud era más importante que el concurso. "Para nosotros es importante que estéis pletóricos de salud porque el concurso es durísimo", le explicó amablemente Jorge.