Pablo Motos desvela en directo las preguntas que le iba a hacer a Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero'

Como suele habitual cada vez que acude Miguel Ángel Revilla a El Hormiguero, y ya está cerca de las treinta veces, siempre consume todo el tiempo del programa.

Pablo Motos siempre le reserva unos minutos al final para que el cántabro salude y promocione productos de su tierra y de toda España, como hizo este miércoles.

Pero antes del final, el presentador comentó: "Siempre me pides un tiempo para tus movidas". El invitado le contestó: "¿Pero ya se acaba esto?".

Preguntas de Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Sí, ¿te parece corto? No has hecho otra cosa más que hablar, he hecho tres preguntas en toda la noche", afirmó el valenciano, mostrando a cámara el folio donde tenía unas 25 cuestiones que le había querido plantear a Revilla.

El guion con las preguntas (todo en mayúsculas) se pudo ver claramente, y los espectadores observaron como la primera era "¿Cómo lo llevas?"; seguida por "cuadros - habitación tortura - museo bigote" o "política mentir".

El cántabro contestó a casi todas las preguntas que tenía preparadas Motos y, además, tuvo tiempo para regalarle una gorra y hablar de algunas causas solidarias.