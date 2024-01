Pablo Motos confiesa a qué famoso español no entrevistaría en 'El Hormiguero': "No creo que sea el perfil"

El 2024 no ha empezado de la mejor manera posible para Pablo Motos y su programa, El Hormiguero. Tras las críticas a nivel internacional por su entrevista a Sofía Vergara, el presentador ha concedido una charla a El Televisero.

En esta, el valenciano no ha dudado en dar su opinión sobre la situación actual de la prensa. Así, de manera contundente, explicaba cuál cree él que será el futuro de su profesión si todo sigue igual: "En la prensa antes lo importante era la verdad, ahora lo importante son las visitas, si dejamos de contar la verdad la prensa perderá todo su poder y nos iremos a la porra"

El presentador no puede evitar cabrearse por cómo ha respondido la gente ante las críticas, pero, aun así, se siente orgulloso por su trabajo. Por ello, cuando el citado medio le pregunta por la competencia, él se muestra impasible: "Siempre que hago un programa hay alguien delante. Desde hace 18 años siempre hay competencia".

Uno de los últimos programas que intentó derrocarle fue Cuentos Chinos, presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque finalmente fue cancelado debido a las bajas audiencias. El que fuera también conductor de Sálvame, uno de los formatos más visto de la televisión, nunca ha pisado el plató de El Hormiguero, y, como así aseguró Motos, así seguirá siendo de cara al futuro.

"En principio, no creo que sea un perfil para que yo lo entreviste, pero no lo descarto", aseguró el televisivo. Aunque, no solo el catalán es uno de los famosos que nunca ha coincidido en el programa. Como así destacó Pablo Motos, a quien sí que le hubiera gustado entrevistar, pero finalmente no fue posible, fue Brad Pitt.