Óscar Cornejo,creador de 'Sálvame': "Belén Esteban estuvo a punto de fichar para TVE y fue vetada por quien torpedeó a Broncano"

Hace ya unos meses se habló del hecho de que Belén Esteban, colaboradora de Sálvame, había estado a punto de fichar por RTVE. El destituido director de Contenidos Generales, José Pablo López, apostaba por el universo Sálvame para La 1, algo que chocaba de frente con la idea de televisión pública que tenía la también cesada Elena Sánchez, expresidenta interina de RTVE, por lo que Esteban nunca llegó a La 1.

Ahora ha sido Óscar Cornejo, uno de los creadores de Sálvame junto a Adrián Madrid (con la productora La Fábrica de la tele y ahora Fabricantes) quien ha corroborado ese veto a Belén Esteban.

"Una amiga mía, Belén, estuvo a punto de fichar como jurado en un concurso de baile para TVE y fue vetada por la misma persona que intentó torpedear el fichaje de Broncano", decía en una columna solo accesible para suscriptores escrita en El País.

El concurso al que se refiere es Baila como puedas, en el que sí participó como concursante Lydia Lozano, también colaboradora en su día de Sálvame. "Estoy seguro de que la Esteban con su honestidad habría atraído más espectadores a la televisión de todas y todos. Insisto, de todas y de todos", decía el productor por la poca acogida en audiencia que tuvo el concurso.

Cornejo también defendía la llegada de Broncano y La Resistencia a La 1, asegurando que "la tele no es barata, pero es muy rentable", aunque en RTVE no se puede emitir publicidad y no se rentabilizan las producciones. La Resistencia en La 1 costará 28 millones de euros por dos temporadas, según aprobó el Consejo de Administración recientemente.