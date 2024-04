El doloroso comunicado de Athenea Pérez en el que carga contra 'Bailando con las estrellas': "A nadie le daré ese gusto nunca"

Athenea Pérez quedó cuarta en la gran final de Bailando con las estrellas, que se emitió este sábado, por detrás del resto de finalistas y de la gran triunfadora de la noche, María Isabel, que, 20 años después de ganar Eurovisión Junior, volvió a alzarse con una victoria.

La miss, que siempre destacó por sus espectaculares bailes, no obtuvo el apoyo suficiente ni por parte del jurado ni del público, algo que, pocas horas después de celebrarse la final, le pasó factura.

Así se desprende del doloroso comunicado que publicó en sus redes sociales, donde, además de expresar cómo se siente, carga contra el programa y, en concreto, contra dos de los miembros del jurado.

"Gracias a todos por intentarlo. Lo luchamos, clavamos las coreografías antiguas y arriesgamos con la nueva", comienza diciendo la murciana. "A dos personas del jurado no les gustó, en absoluto, lo que hicimos y las puntuaciones bajaron. El apoyo del público fue decisivo y, aunque yo contaba con el vuestro, recordamos que soy Athenea de Murcia, Churra. ¡Familia, no somos famosos!", escribe la modelo.

"Estoy triste, porque llevo heridas por todas las piernas de estas dos semanas matándome a trabajar. No pasa nada, la final es un logro increíble, pero tenía ilusión, ganas, ambición. De nuevo, me encuentro con un techo imposible de romper, a pesar de mi esfuerzo. Pero no pienso dejar de luchar, estoy acostumbrada a tener que demostrar el triple. Llevo haciéndolo desde que nací y a nadie le daré ese gusto nunca", expresa en el escrito, publicado en sus stories de Instagram. "Gracias de corazón", remata.