'Bailando con las estrellas' proclama a su primer ganador en una final muy ajustada

Veinte años después de ganar Eurovisión Junior, María Isabel se volvió a llevar otra victoria, esta vez como la mejor bailarina de la primera edición de Bailando con las estrellas.

El talent de Telecinco proclamó este sábado a la onubense, que, junto a Luis Montoro, su maestro de baile, superaron en la gran final a Adrián Lastra, segundo, Bruno Vila (3) y Athenea Pérez (4), que también se jugaban el cetro.

Tres fueron las actuaciones con las que deleitó María Isabel en la gran final. En primer lugar, un tango argentino; en segundo, su baile de exhibición, una canción con la que quieren homenajear a la tierra de la artista, Andalucía, La Saeta; en tercero, una rumba bolero, su baile favorito de la edición y que ya bailaron en la gala 10.

La andaluza fue de las mejores valoradas por el jurado y, después, también por el público. Entre otras cosas positivas que le dijeron Boris Izaguirre y Antonia Dell'Atte, entre otros miembros del jurado, fue su espectacular evolución a la hora de bailar, su elegancia y los riesgos tomados, como el porté de la rumba bolero, que volvió a causar sensación entre el jurado.

"Has demostrado tu trabajo y que has mejorado", le dijo Gorka al respecto. "Has alcanzado lo más alto de la montaña, lo que significa tocar el cielo", consideraba la italiana Antonia.