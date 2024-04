Oleada de ayudas para José María, el hombre enfermo con obesidad mórbida: "Me gustaría ir a visitarte, estar en contacto..."

El pasado miércoles, un equipo de Espejo Público se desplazó al domicilio del que José María no puede salir desde hace tres meses. Tal como explicó el entrevistado, padece obesidad mórbida y pesa 300 kilos, por lo que no puede moverse de la cama en la que está postrado.

Además, José María destacó que tenía ganas de vivir y, para ello, necesitaba ayuda médica para perder peso y poder pasar por quirófano. Asimismo, el hombre apuntó que solo recibía la visita de las personas que le ayudaban a ducharse, pero el resto del día lo pasaba solo desde que falleció su mascota.

Su relato ha conmovido a varias personas y una de ellas, María del Mar, se ha puesto en contacto con el matinal para hablar en directo con José María: "Tu caso me ha llegado muy dentro. La soledad me parece muy cruel, me da mucha pena. Me gustaría ayudarte en la medida de lo posible en lo que tú necesitaras. Irte a visitar, que me llamaras, que contaras conmigo, hacerte alguna comidita sana. Si no necesitas nada, pues solo hablar, compañía, que estemos en contacto, visitarte...".

Asimismo, el cirujano Carlos Ballesta, experto en obesidades mórbidas, ha conectado en directo con el matinal de Antena 3 para destacar que el problema de estos pacientes es que "no suelen ser operados por su volumen y, por desgracia, se abandonan".

"Hemos superado a pacientes más complejos que él. José María tiene un problema muy grave: es una persona aislada y ha perdido la esperanza. Antes de operar a un paciente hay que estudiarlo y estoy seguro de que tiene una dificultad cardíaca y respiratoria. Además, José María tiene un hígado graso tremendo y tengo que ver qué grado de inflamación hepática tiene y bajarla. Le pido a José María que, por favor, no se desanime", ha sentenciado el médico.

Por su parte, José María ha agradecido tanto el apoyo de María del Mar como el interés del cirujano.