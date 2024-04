Cuando Pepi, de 86 años, se marchó a Canadá, donde residen sus hijos, para someterse a una operación jamás pensó lo que ocurriría con la vivienda que tiene en el barrio madrileño de Lavapiés, pues una pareja de origen rumano ha decidido instalarse en ella.

Este miércoles, Espejo Público ha contactado con Corcele, quien ha asegurado que conoce las leyes de nuestro país. Asimismo, el hombre ha comentado que cuando entró en la vivienda, esta estaba llena de polvo y con signos de que estaba abandonada desde hacía tiempo.

Además, Corcele ha destacado que, al entrar en la casa, encontró una urna con las cenizas de, aparentemente, una mascota: "Por respeto a la dueña del piso, las estoy guardando".

De la misma manera, el hombre ha señalado que tiene un hijo de seis años que, hasta que se solucione la situación, está viviendo con sus padres. Corcele llegó a España hace 15 años y se marchó a trabajar a Alemania, pero ahora ha decidido regresar a nuestro país: "Yo vivo en la calle por tener a mi hijo bien en su colegio. Conocíamos la ley, por eso hicimos lo que hicimos. Mientras no haya denuncia el propietario, no nos pueden echar".

Sin embargo, las vecinas de Pepi han explicado en el matinal de Antena 3 que los okupas han destrozado la vivienda de la mujer y, también, los sistemas seguridad con los que contaba la casa: "Pepi en ningún momento ha abandonado la vivienda. Se ha ido porque el marido falleció y le pilló que se ha puesto mala y han tenido que operarla".

Por su parte, muy indignada, Susanna Griso se ha dirigido a Corcele: "El programa no es que la propietaria esté con su hija o que esté en Canadá. El problema es que esa es su casa y no la puedes okupar". Finalmente, la abogada Beatriz de Vicente ha concluido: "Este señor no conoce bien la ley aunque sí los fallos. La segunda vivienda se considera morada. Hay un sistema legislativo laxo. Es un delito leve, es una multa que ellos mismos asumen. A ver si nos damos cuenta de que necesitamos un cambio legislativo".