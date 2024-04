La cruzada de Espejo Público contra el bullying ha supuesto que, este martes, el matinal reciba en su plató a Jonathan, un niño que, tras ser víctima de acoso escolar, ha decidido escribir y publicar un libro en el que explica cómo identificar este problema y cómo se puede acabar con él.

Durante su conversación con Susanna Griso, el pequeño ha destacado que, debido a tener altas capacidades, comenzó a sentir el rechazo del resto de sus compañeros: "A mí me gustaban cosas, como la ciencia o la lectura, que a los demás no, y eso ya era motivo de burla para ellos".

"Me acosaban tanto física como verbalmente, pero lo que más dolía era la soledad, verte solo en el patio o ir por el pasillo y que lo único que te encuentres sean empujones o burlas", ha señalado Jonathan que, tras contar a sus padres lo que estaba ocurriendo, su madre decidió acompañarle durante la hora del recreo: "Yo sufría en el colegio porque no tenía a nadie con quien estar. Yo no quería ir, pero se contó y, de alguna manera, se solucionó".

"Los que no me pegaban o me insultaban, se reían o se quedaban mirando sin hacer nada porque no iba con ellos. Los observadores lo que tienen que hacer es contarlo, pero no mirar o reírse... Tienen que intentar ayudar. A mí me da mucha rabia cuando veo que acosan a otros compañeros", ha destacado Jonathan.

Finalmente, el pequeño ha enviado un mensaje a los acosadores y al grupo de personas que, sabiendo lo que ocurre, deciden callarse: "Lo que hacen duele mucho y hay gente que hasta se quita la vida. No son cosas de niños, son cosas que duelen y se sufre. Es algo que llevas contigo para toda la vida. Me gustaría dejar claro que las palabras, siempre, deberían ser para halagar y no para humillar. No hace falta quitarle el brillo a nadie para poder brillar tú".