Una trabajadora de 'Espejo Público' cuenta cómo fue sufrir 'bullying' durante cuatro años: "Hay gente mala y no tiene explicación"

Según los últimos informes, España se sitúa a la cabeza de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar, una lacra que ya ha costado la vida de varios niños y niñas que no fueron capaces de aguantar el mal trato de sus compañeros de clase.

Este martes, Espejo Público ha entrevistado a Sofía, una de las trabajadoras del matinal, que ha asegurado que sufrió bullying desde los ocho hasta los doce años. La mujer ha destacado que, como "era la única niña española que no iba a religión" los demás, incluso los profesores, la comenzaron a tratar una manera diferente al resto.

Así, Sofía ha destacado que, en aquella época, tenía una maestra de 70 años "que tenía un palo muy grande con el que daba golpes en la mesa": "Las ideas de mi profesora no casaban mucho con las que me inculcaban a mí en casa". Además, la mujer ha destacado que la profesora predisponía al resto de alumnos en su contra y cuando ella faltaba a clase aseguraba ante sus compañeros que Sofía no le caía bien.

"No recuerdo exactamente cómo comenzó todo. Me acuerdo que la gente de mi clase me empezó a llamar 'Sofea' y 'ojos de sapo'. Al final, hay gente mala y por mucho que intentas buscar un sentido a las cosas, no lo hay". De esta manera, ha hecho referencia a que, como suele ocurrir en estos casos, en el grupo de niños que le hacían bullying había una niña "que era la más cruel de todos" y fue intoxicando al resto de la clase.

El festival de fin de curso de quinto de primaria se convirtió en otro calvario para Sofía, pues nadie quería que ella participase y se sorteó a cara o cruz si debía hacerlo o no. Cuando salió que no, todos comenzaron a aplaudir. Pese a que había profesores presentes, nadie hizo nada. Finalmente, no sabe cómo, Sofía pudo participar en el evento, pero una de sus compañeras tenía tanta rabia por ello que comenzó a insultarla y a tirarle piedras.

En otra ocasión, uno de los niños de la clase la agarró del cuello y la empujó contra la pared por intentar jugar con ellos: "Los episodios violentos no eran tan habituales, pero también eran unos cuantos". Asimismo, Sofía decidió no contar nada a sus padres, que lo único que notaban eran que la niña no quería ir a clase: "Yo intentaba suavizarlo y quitarle hierro, aunque ellos se daban cuenta de que no estaba a gusto".

De la misma manera, Sofía se ha mostrado muy crítica con las actuaciones de los centros educativos: "Los colegios encubren estos comportamientos por no dar una mala impresión de puertas para afuera, por intentar mantener las apariencias. Entonces, los protocolos aún estaban muy verdes y las medidas eran prácticamente nulas. Ahora hay más conciencia, pero falta mucho por abordar. No se puede tratar a la víctima como si tuviese la culpa. A mí me cambiaron de clase y eso, realmente, no soluciona nada".

Finalmente, Sofía ha destacado que, después de muchos años de terapia, ahora por fin puede dedicarse a lo que siempre ha deseado y, tras conseguir esta meta, se siente más fuerte que nunca.