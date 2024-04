Un cirujano analiza los retoques estéticos que se habría hecho María José Campanario: "Esto no se puede conseguir con un filtro"

Las últimas imágenes compartidas por María José Campanario han generado múltiples críticas por los retoques que, supuestamente, se habría hecho en el rostro la esposa de Jesulín de Ubrique.

Ante esto, la odontóloga ha respondido: "Me están diciendo que me he pasado con los mofletes que siempre he tenido. Mira, de verdad, es que es para descojonarse. Qué pesada es la peña con los físicos ajenos. Yo me veo estupenda, ¡coñe, ya!".

Además, la mujer destacó a través de sus redes sociales que su cambio de aspecto solo era fruto de un gran maquillaje. Sin embargo, este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con el cirujano Miguel de la Peña, quien ha revelado los retoques a los que se ha sometido Campanario.

"Además de ver una pérdida de peso notable, sí que veo un lifting de toda la zona superior. La cicatriz queda oculta en el pelo, pero es evidente que el ojo rasgado que tiene no se puede conseguir de una forma natural, sino que tienes que estirar toda la piel hacia arriba", ha explicado el doctor.

"El pómulo también lo tiene marcado, posiblemente, con un estimulador de colágeno. Es posible que tenga, también, la extracción de las Bolas de Bichat, que afinan más el rostro. Por último, tiene un relleno en el mentón que hace que todo el rostro quede anguloso hacia abajo. Evidentemente, esto no se consigue con un filtro", ha sentenciado Miguel de la Peña.