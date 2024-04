El abogado de Albert López desmiente que su cliente haya confesado su implicación en el crimen de la Guardia Urbana

El pasado martes, todos los medios de comunicación se hacían eco de la supuesta confesión de Albert López, en prisión por el crimen de la Guardia Urbana, en el que se acabó con la vida de Pedro Rodríguez.

Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con José Luis Bravo, abogado de Albert López, quien ha destacado: "Mi cliente me ha desmentido que haya confesado haber cometido el crimen". Además, el letrado ha señalado que asumir la culpabilidad no significa, necesariamente, que se pueda acceder a beneficios penitenciarios.

De la misma manera, el matinal de Antena 3 ha hablado con Nuria González, abogada de Rosa Peral, también acusada del asesinato, quien ha insistido en la inocencia de la mujer y, además, ha destacado que su clienta no va a reconocer "un asesinato que no ha cometido" solo para acceder a mejores condiciones en la prisión.

Tras estas declaraciones, ambos abogados se han enzarzado en una discusión. Mientras que el abogado de Albert López ha asegurado que no es necesario reconocer el crimen para acceder a beneficios penitenciarios; González ha señalado que si no se reconoce el asesinato no se pueden obtener estas condiciones.

Asimismo, Nuria González ha destacado que Rosa Peral ha pedido varios permisos penitenciarios y, por no haber reconocido su implicación en el asesinato del que era su pareja, le han sido denegados.