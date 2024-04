El "no" rotundo de Broncano a 'MasterChef Celebrity': "Es mucho rato de grabación"

Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez presentaron en La Resistencia la nueva temporada de MasterChef en La 1.

Más allá de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días, de las que ninguno de los tres no se libró, la noche dejó una anécdota que tiene que ver con el presentador, David Broncano.

El gallego, noticia en los últimos días por posible fichaje por TVE, dijo un "no" rotundo a la posibilidad de participar en el talent estrella del grupo.

"Hablando de aceptar retos, ¿tú vendrías a cocinar al Celebrity?", le planteó Jordi Cruz, después de que Broncano y Pepe Rodríguez acordaran enfrentarse algún día en la cancha de tenis.

"No", respondía el presentador al instante, antes de preguntar si se refería a que lo hiciera "de concursante". "Sí, claro. Aprenderías", respondió el cocinero. "Hay que tirarse allí cuatro meses", insistió el presentador. "No, tú te tirarías muy poquito, que te echaríamos rapidito", bromeó Cruz.

Rodríguez lanzó entonces una indirecta sobre su posible incorporación a TVE: "No va a venir de presentador, solo faltaba. Qué irónico eres". "No lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: 'vaya movida ahora con todo...', pero se había olvidado ya", bromeó Broncano, que volvió a negarse a participar en MasterChef alegando que "es mucho rato de grabación".