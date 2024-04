Pepe Rodríguez reta a Broncano a un partido de tenis: "Eres un paquete"

MOVISTAR PLUS+

Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, los jueces de MasterChef, visitaron este miércoles La Resistencia para presentar la nueva temporada del talent culinario.

Tras charlar sobre cocina con Broncano le dijo al toledano: "¿Juegas al tenis?", pero antes de que el cocinero contestara, su compañero, Jordi Cruz, exclamó: "¡Te revienta!".

El presentador admitió que "antes no era muy bueno, decía que sí, pero no sabía jugar mucho. He aprendido". Pepe le contestó que seguía la trayectoria del jienense y le dijo: "Eres un paquete".

Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Contra ti, al tenis voy a jugar con la derecha, porque suelo hacerlo con la izquierda. Y al ping-pong te humillaría como no te imaginas", le advirtió a Broncano.

En ese momento, Miguel Campos, el coordinador de guion de La Resistencia, mostró una imagen en la que se podía ver a los dos cocineros jugando un partido con Juan Carlos Ferrero.

Juan Carlos Ferrero, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. MOVISTAR PLUS+

"Tú juegas con Nadal y nosotros con él", le dijo Pepe al conductor del programa de Movistar Plus+. "He jugado tres veces con Rafa y vamos dos a uno ganando él", aseguró el presentador.

"Me ha dado la sensación que no ha jugado a tope contra mí, no al cien por cien. Pero dos a uno vamos... por lo tanto, Pepe, jugamos un día", le retó el jienense al cocinero, cerrando el trato con un apretón de manos.