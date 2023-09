Nano revela detalles de la dura vida de maltrato que sufrió: "Nos pegaba por la calle, nos tenía que defender gente de los bares"

David, el joven conocido como Nano que se ha hecho viral por su vídeo de TikTok en el que contó los detalles de su dura vida, visitó este viernes el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, Hoy en día, donde contó detalles sobre su infancia y los maltratos que sufrió.

Respecto a por qué explicó los detalles sobre su situación, dijo: "Conozco casos así, muchos jóvenes no valoran a sus padres. No hablan bien a sus padres por pequeñas cosas. Me alegro de que mi mensaje le haya llegado a tantísimos jóvenes", añadió el joven, que vive con su madre.

El joven explicó que su "infancia siempre ha sido bastante dura, pero he sabido sacarle el lado positivo. De algo malo siempre se puede sacar algo bueno. Mi padres se separaron cuando tenía tres años".

"De mi padre prefiero no hablar mucho, sólo quiero decir que su familia se ha portado muy bien conmigo. Luego mi madre estuvo con otro hombre que empezó portándose muy bien, pero después empezó a pegarnos palizas a mi madre y a mí. Nos levantaba a las dos de la mañana, nos tiraba por las escaleras, nos pegaba por la calle… Nos tenía que defender gente de los bares", explicó.

"A mí me gustaba estudiar, pero nunca estaba concentrado. Me lo decían los profesores, que no estaba atento. Y ahora no es que yo sea responsable, porque creo que mi madre lo ha hecho muy bien", dijo el joven.

"Y me ha dado mucho amor, que es lo importante. Eso es lo que yo valoro. Quizás otras personas han tenido más cosas, pero no han tenido ese amor, que es lo mejor de este mundo", agregó Nano.

Sobre su vida como trabajador, David dijo que empezó a trabajar "en cosas de albañilería en alturas. Se me daba bien eso, conseguía trabajos extra para ganar dinero. Por unos motivos me tuve que ir de ese trabajo".

"Como ya me había acostumbrado a trabajar para conseguir mi dinero, me he buscado otras alternativas. Yo voy muy pronto a trabajar para que sea vea que soy trabajador, que tengo ganas", agregó.

"Me busqué trabajo en el McDonald's, que estuve tres meses para ayudar en casa y pagarme unos cursos. Me saqué uno de finanzas y seguros con habilidades sociales. Volví al burger y me pagué el curso de carretillero y el de mozo de almacén", agregó.

Eso sí, admite que "los tatuajes son mi único vicio. Yo no bebo ni fumo. A ver, una copa me he tomado como todo el mundo, pero no bebo. Pero los tatuajes sí me gustan. Me los pago yo y no le hago daño a nadie. El primero que me hice fue el de mi madre, que ahorró mucho para pagármelo, cosa que valoro mucho".