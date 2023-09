Quién es David, el joven con dos trabajos que se ha vuelto viral en TikTok por su lección de vida

"Yo tengo una pregunta muy seria: si tú vienes de una buena familia, que te dan tu paga, te compran tus cosas... ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en fiestas?" Así comienza David de 22 años -más conocido como Nano-, (@nano.jr10 en TikTok) su aplaudido alegato sobre la precariedad juvenil que se ha hecho viral en cuestión de horas.

Su mensaje, dirigido a adolescentes y jóvenes de todos los estratos sociales, pretende hacer reflexionar a aquellos que lo tienen todo para gozar de una juventud tranquila y feliz, y también acompañar a quienes, como él, desde muy jóvenes trabajan para poder "sacar a su familia adelante".

Día y noche trabajando

En su vídeo, David cuenta que comenzó a trabajar a los 16 y desde entonces, se pluriemplea para poder mantener a su familia: "Estoy con dos trabajos, matándome a trabajar. ¿Para qué? Por ejemplo, si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro; si en casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca".

Lo hace motivado, prometiéndose a sí mismo que a los suyos nunca les faltará de nada. De lunes a domingo trabaja como repartidor de Amazon, con dos días libres, que varían cada semana. "Entro a las 10 a la nave y me pongo a repartir hasta las 19.30 - 20.00". Y por las noches trabaja en el VIPS, en el turno de noche. "Cuando acabo a las 20.00 paso por casa, me cambio de vaquero y me voy al VIPS, que entro a las 21.00", y acaba cuando el restaurante cierra, dependiendo de la cantidad de clientes que haya ese día, vuelve a casa a dormir "de dos a nueve, duermo mis siete horitas, me levanto fresco".

Ante las dificultades, David lo tiene claro "No hay que tener excusas, hay que seguir pa lante".

Crecer rodeado de violencia

La historia de su madre, Verena, es la de una mujer maltratada, que a los 22 años se quedó embarazada de su primer hijo -tuvo dos-. El padre de los niños desapareció cuando David tenía tres años, y un tiempo después, Verena tuvo otra pareja.

Al principio todo iba bien, él era un buen amigo, "me trataba bien, se portaba bien conmigo, pero luego empezaron los problemas", cuenta Verona. Este segundo hombre fue quien la maltrató a ella y a sus hijos, e incluso le apuñaló la pierna -delante de los niños-cuando ella trató de proteger a sus hijos en una ocasión.

Así lo contaban David y su madre en el programa de TardeAR de Telecinco: "Los problemas empezaron cuando se le murió la madre. A nosotros nos pegaba palizas y nos colgaba de un cuarto piso para castigarnos, o nos despertaba a las cuatro de la madrugada para tirarnos por las escaleras y pegarnos en la calle, y mucha gente se metía a ayudarnos, y se lo llevaban, pero al día siguiente volvía a casa y nos volvía a pegar" cuenta David, aguantando las lágrimas.

Su madre, Verona, cuenta que no podría haber salido de esa situación sola porque tenía mucho miedo y la había amenazado con matar a sus hijos, "cuando iba al colegio, pedía ayuda con la mirada, porque iba llena de moratones y llena de bocaos, porque hasta en la frente me metía bocaos" y no fue hasta que, en un episodio de violencia hacia ella y sus hijos en la calle, en la que quedó inconsciente, la policía intervino y le pusieron una orden de alejamiento. Entonces los niños pasaron 6 meses en un centro de acogida. Por aquel entonces, Nano -que es así como le llaman-tenía cinco años.

Su hermana y su madre, sus grandes amores

"De mi madre he aprendido a amar incondicionalmente. A que pase lo que pase no te falte un abrazo. Mi madre me ha dado amor, amor y amor. Que es lo más importante que te puede dar una madre", dice Nano.

Agarrando su mano, y con el orgullo brillando en sus ojos, Verona cuenta en el plató de Cuatro al día lo que es su hijo para ella: "Mi hijo me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que incluso siendo tan joven se puede luchar. Me ha ayudado mucho emocionalmente. Es un niño supermaduro, que sabe escuchar".

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

Su madre y su hermana son sus dos grandes amores. De la segunda, que ahora tiene catorce años, sube videos en su cuenta de TikTok mostrando el respeto y cariño que le tiene, y lo afortunado que se siente de tenerla cerca.

Hoy, gracias a las redes sociales, el mensaje de Nano ha llegado muy lejos: "La calle no es eso, no es dar problemas a tus padres, calle es cuidar a tu familia, calle es sacar a tu familia pa alante".