David es un joven que rápidamente se ha viralizado en TikTok por contar su complicada situación familiar. El chico está pluriempleado para mantener a su familia, y reivindica que precisamente esta lucha diaria es lo que realmente quiere decir "ser de la calle".

Su discurso ha sido aplaudido por celebridades como Aitana y Arturo Pérez Reverte y, por su gran repercusión, Ana Rosa Quintana ha invitado a David a TardeAR, donde, además de entrevistarle, ha habilitado un número de teléfono para ayudar económicamente al joven.

"Yo soy el padre de la familia, y mi hermana me llama papá", ha contado. El joven ha asegurado que le ha tocado madurar antes por "todas las experiencias que ha vivido". David tiene dos trabajos, y difícilmente tiene tiempo para descansar: "Llego a casa, me pongo otros vaqueros y al otro trabajo".

"Cuando libro suelo comprar algo de comer, e intento sacar a mi familia a la bolera para pasar un buen rato", ha explicado el invitado de TardeAR. También ha contado que su madre suele intercalar trabajos con el paro, por lo que los salarios suyos son los principales de su casa.

"Por el cumpleaños de mi madre le regalé hacerle las uñas y le encantó, y luego le preparé una cena sorpresa en el Vips con mis compañeros y estoy muy feliz por eso", ha expresado el joven.

En cuanto a sus vídeos en Tiktok, David ha explicado: "Mi mensaje es para los dos sentidos: para los que lo tienen todo y no lo aprovechan, y para los que lo pasan mal. Yo no me creo único, sé que hay muchos chavales como yo, y mi mensaje es para que sepan que no están solos, que somos unos luchadores, y que sigan así, porque van a conseguir todo lo que propongan. Que ayuden a su familia, que es lo más importante".

"A los chavales que han tenido dinero y no lo valoran porque no han tenido cariño, no es excusa ni como camino fácil, porque la vida es muy dura. Hay que luchar, salir de eso y ya se conseguirá cariño de otra manera", ha lanzado el joven, quien ha insistido en la concienciación para todos.

El joven ha expresado que le hubiese gustado estudiar, y que eso es lo que le inculca a su hermana pequeña. Su madre, una mujer maltratada, ha entrado en plató para contar su experiencia con los hijos. "Por los malos tratos que yo había pasado, como ellos los pasaron igual, servicios sociales me quitó a los niños seis meses", ha contado la mujer.

La mujer ha detallado todas las agresiones que ha sufrido de sus diferentes parejas, las cuales también sufrían sus hijos. Tras un apuñalamiento en la pierna, la mujer salió de dicha situación al pedir ayuda.

"Mi objetivo ya lo he conseguido, que era que millones de jóvenes me escucharan, y ahora solo espero mantener los pies en el suelo y seguir trabajar por mi familia", ha lanzado, por último, David.