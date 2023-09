La aplaudida reflexión de un joven sobre lo que significa en realidad la "calle"

En cuestión de pocos días, la reflexión de Nano, un joven pluriempleado que lucha por sacar a su familia adelante, ha dado la vuelta al mundo. Su mensaje sobre la realidad del esfuerzo para vivir y de lo que supone ser "calle" ha sido muy aplaudido en diferentes redes sociales donde se ha compartido.

'NanoJr', que así se hace llamar en su perfil de TikTok, ha dirigido su mensaje a aquellos adolescentes y jóvenes que vienen de buena familia, para que aprendan a valorar lo que tienen.

"Si tú vienes de una buena familia, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas... No te falta de nada. ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres en porros, en beber, en fiestas...? ¿Por qué, si no te falta de nada, vas como si fueras de barrio?", plantea.

A este tipo de personas jóvenes que cumplen este perfil, Nano pide que "no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo duro que es esta vida, en verdad".

El joven ha contado su caso explicando que viene "de una familia humilde", tal y como ha calificado. "Estoy con dos trabajos, matándome a trabajar. ¿Para qué? Por ejemplo, si le faltan unas zapatillas a mi hermana, se las compro; si en casa falta aceite, compro una botella grande de aceite. Y aquí estoy, intentando sacar a mi familia adelante porque es lo que toca".

Su realidad dista mucho de la de otros jóvenes que viven más acomodados: "Vosotros, que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos y hacer las cosas bien, acabáis dando disgustos a vuestros padres y os creéis calle", ha dicho, antes de entrar a definir lo que para él es en realidad ser de "calle".

Según ha explicado, "calle es cuidar a tu familia, calle es lo que estoy haciendo yo, sacar a tu familia adelante, y lo voy a conseguir. Tengo muy claros mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar de nada nunca", ha concluido.

@nano.jr10 Se me da muy mal hacer este tipo de vídeos,pero creo que se me a entendido bien. ♬ sonido original - NanoJr

El vídeo, de un minuto y medio de duración, acumula en su canal de TikTok más de 3,2 millones de visualizaciones, a las que hay que añadir las de Twitter, donde el mensaje de Nano también ha sido muy compartido por los usuarios.