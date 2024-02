Nacho Abad responde a la exministra francesa y se come un tomate BIO en directo: "Pura maravilla, ven y te invitamos"

La 'guerra' de los agricultores franceses contra el Gobierno continúa activa y ya han amenazado con llevar a cabo un bloqueo total de París. Así, la rebelión del campo originada en Francia ha llegado a todo el continente.

Por su parte, en medio de este ambiente de crispación, la exministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, ha optado por echar aún más leña al fuego criticando los tomates BIO españoles: "¿Habéis tomado los tomates BIO españoles? Son incomibles. Os digo que los productos españoles BIO son falsos".

Las críticas de la francesa no acabaron ahí, sino que, además, aseguró que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas y, por tanto, no deberían comercializarse. Este jueves, desde En boca de todos, Nacho Abad no ha dudado en responder a Royal.

Nacho Abad responde a las críticas de la exministra francesa de Ecología

Muy molesto por las declaraciones de la exministra, Abad ha cogido un tomate BIO español y, en directo, se lo ha comida. Cuando ha saboreado el primer bocado, el presentador ha apuntado: "Pura maravilla, oro puro, ven y te invitamos".

Tras esto, el resto de colaboradores del matinal de Cuatro han degustado el producto español. Además, el programa ha podido hablar con el director de la Asociación de Jóvenes Agricultores Españoles, José María Castilla, quien ha destacado: "Estamos acostumbrados a los ataques de la clase política francesa".

Asimismo, Castilla ha apuntado que es un error fijarse en los temas que dividen a la gente y habría que centrarse en lo que nos une: "Hoy, en Bruselas, hay agricultores de todos los países porque nos hemos unido contra las normativas que nos imponen las instituciones europeas. ¡Ya está bien!"