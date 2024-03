La mujer violada en la India denuncia los comentarios que recibe: "Me han dicho que estoy demasiado bien para lo que ha pasado"

Fernanda y Vicente, la pareja que fue agredida en la India, ha conectado este lunes con TardeAR. Mientras él recibía una gran paliza, ella sufrió una violación múltiple por parte de siete hombres cuando acampaban en pleno viaje en dicho país.

La pareja ha narrado lo ocurrido, al igual que hicieron en redes sociales, en el programa de Telecinco. Pero, además, Fernanda ha denunciado los comentarios que está recibiendo: "Estoy destrozada, indignada y con mucha rabia. Sobre todo, por todo lo que he tenido que pasar, pero también por todo lo que he tenido que leer y oír por los españoles".

"Mucha gente me ha dicho casi que me lo he buscado y que estoy demasiado bien para lo que me ha pasado, que estoy demasiado entera y que no me ven tan mal", ha detallado la víctima sobre el odio que está recibiendo.

"¿Qué tengo que estar, destrozada? ¿Más todavía de lo que estoy por dentro? ¿Tengo que estar con un corte, llorando todo el rato para que sea verdad lo que estoy diciendo?", ha reivindicado Fernanda.

Así, la víctima ha expresado: "Es increíble que esto aún pase a día de hoy". Por su parte, Ana Rosa ha apuntado: "Las redes sociales son así, pero estoy segura de que el resto de las españolas y españoles, al contrario, estamos contigo".

"No solo eso, es muy pocas veces cuando una mujer ha sido violada que lo cuente y lo explique, y de eso entiendo que eres una mujer muy valiente y fuerte", le ha destacado la presentadora.

Así, Fernanda ha añadido: "Hay muchas formas de afrontarlo, hay mujeres que se hunden y se suicidan, pero yo no soy así". "Cada persona es de una forma, hay que entenderlo y no juzgar, pero yo he sido muy juzgada y no está bien", ha dicho, apenada.

"Yo he llorado muchísimo, creo que ya no me quedan lágrimas...", ha expresado la mujer. Por su parte, Vicente ha lanzado, indignado: "¿Qué va a hacer, suicidarse, pegarse un tiro?".

"Lo importante es que estamos vivos, y la vida nos ha dado una segunda oportunidad", ha reivindicado el también superviviente, asegurando que no "hay nada que esconder" sobre lo que han sufrido.