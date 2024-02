El Monaguillo, el encargado de llevar los mejores inventos de Japón a 'El Hormiguero'... sin viajar al país nipón

El Monaguillo es uno de los colaboradores más destacados de El Hormiguero, con más de una década apareciendo en el programa de Pablo Motos.

El marbellí comenzó su participación en el espacio de Antena 3 protagonizando una curiosa sección llevando al programa los mejores inventos de Japón.

Lo curioso de la sección es que el cómico no viaja al país nipón a por ellos, pero, aun así, se los muestra al presentador y a sus invitados como si los hubiera traído de allí.

El Monaguillo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Un libro para contarlo

Tanto éxito ha tenido la sección que, incluso, El Monaguillo llegó a publicar el libro Viajar a Japón te rompe la tarde, una guía de viajes escrita junto a José Señarís, conocido como FrikiDoctor, que es el médico de El Hormiguero, además de guionista.

Y es que El Monaguillo estuvo cinco años en el programa 'mintiendo' a la audiencia, haciéndoles creer que todas las semanas iba a Japón para traer los objetos más curiosos del país del sol naciente, pero no era cierto, jamás había estado allí... El que de verdad viajaba era Señarís.

Libro de El Monaguillo. El Monaguillo

Amago de despido

Cada temporada, Motos bromeaba con el colaborador diciéndole que si los inventos que llevaba no le gustaban, le despediría, pero, al final, todo quedaba en un susto para el marbellí, que era salvado por el público con sus aplausos y hacía recular al presentador.

En junio de 2022, Motos le dijo a su colaborador: "Japón ha funcionado muy bien... deberíamos hacer un cierre final, un homenaje porque ha sido fantástico y ha estado muy bien".

El marbellí afirmó que "creía que cerrábamos temporada para volver la siguiente con más ganas". Pero el presentador le contradijo: "La sección se ha acabado. Cerramos y ya está Monaguillo".

El Monaguillo y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El colaborador se escudó en el público: "Ellos no quieren que esto acabe". Al final, el valenciano reculó: "Ha sido un honor, un placer... venga, va, sí, vuelves", anunció Motos para alegría de El Monaguillo, que se lo agradeció con un abrazo.

"Llevo 10 años haciendo la sección de inventos de Japón y en todos Pablo ha intentado echarme y no lo ha conseguido", explicó el cómico en una ocasión, con Manuel Turizo como testigo. "Que es una década metiéndotela doblada", le dijo a Motos entre risas.

Pablo Motos, Manuel Turizo y El Monaguillo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

En aquel programa, el colaborador admitió que "me he repetido un poco a lo largo de estos años con las cosas que he ido trayendo de Japón", y enumeró las que ya le había prohibido traer Motos a partir de ese momento.

"No puedo traer huchas, paraguas, llaveros, mantas... pero te he hecho caso de una forma regular", le confesó El Monaguillo al conductor del programa de Antena 3, porque sí que había llevado en más ocasiones esos productos, como un paraguas para mascotas que le regaló a Manuel Turizo en su visita a El Hormiguero.