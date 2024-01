Pablo Motos devela el secreto mejor guardado de El Monaguillo: "Te has plantado pelo"

Este lunes volvió El Hormiguero y, tras la entrevista a la invitada del día, Sofía Vergara (que presentó la serie Griselda de Netflix), Pablo Motos dio paso a la primera tertulia de cómicos de 2024.

Tras sentarse en la mesa El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron, el presentador se dio cuenta de un detalle en la cabeza del marbellí, y señaló: "Te has plantado pelo".

"Lo conozco, te he visto sentado aquí muchas veces, y toda la parte de delante de pelo de tu cabeza, no estaba. Además, la zona del cocoroto (en la coronilla) ahora tiene pelo y antes no había nada", afirmó el presentador.

Que le preguntó: "¿Te has ido a plantar pelo a algún sitio gratis? Confiesa...". El Monaguillo no pudo aguantar la risa y le contestó: "Me veía un pelo bueno, pero quería más y me he puesto".

"La gente no lo sabe, pero a mí, durante 10 años, me han estado echando spray en la cabeza para taparme la calva de la coronilla", confesó el colaborador.

Marron quiso saber de dónde habían sacado el pelo que le habían puesto cerca de la frente: "Es mío, me lo han cogido de la zona de la colleja, unos 3.500 folículos", aclaró el marbellí antes de seguir con la tertulia.