Sofía Vergara, en 'El Hormiguero': "Mi próximo marido tiene que tener el mismo dinero o más que yo"

La actriz Sofía Vergara, mundialmente conocida por su papel de Gloria Pritchett en la serie Modern Family, fue la primera invitada de El Hormiguero en 2024.

La colombiana le presentó a Pablo Motos su nuevo proyecto, la ficción Griselda, que se estrenará en Netflix el 25 de enero y que habla de la vida de la narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70.

"Griselda es mala, pero produce fascinación", aseguró el valenciano. "Yo quería que, desde el primer momento, la gente no la odiara, en realidad era una superviviente con una vida difícil, pero con el tiempo se fue volviendo un monstruo. Yo quería que la gente quisiera a Griselda", explicó la invitada.

El conductor del programa de Antena 3 destacó que la actriz había cambiado hasta su forma de caminar para la serie: "Quería que la gente se olvidara de que era Sofía Vergara, no me quería ser voluptuosa como caminamos las colombianas, trataba de no verme caribeña", señaló.

El presentador le preguntó por el éxito y la química que tenía con todas las mujeres, "porque caes muy bien a todas", aseguró el valenciano.

"Es gracias a mi personaje en Modern Family. Yo quería que fuera una mujer que tuviera mucho amor, que ella hubiera sacrificado todo por su familia y las mujeres nos sentimos así", explicó Vergara.

Tras la entrevista, llegó el turno de Trancas y Barrancas, que sometieron a la colombiana a uno de sus habituales test a estrellas internacionales procedentes de Hollywood.

"Kelsey Grammer, el actor de Frasier, nos comentó que era mejor no tener una pareja que fuera del gremio: ¿Tú que opinas de esto?", le preguntó Trancas a Vergara.

"Me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora... ¡Preséntenme a alguien!", exclamó la colombiana, que comentó las características de su próxima pareja.

"Que tenga más de 50 años, como yo; debe de tener hijos porque tengo 51 años y no voy a tener; un buen mozo sin ser una cosa divina; que no sea actor; y debe de tener el mismo dinero que yo o más", afirmó Vergara.