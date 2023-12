Kelsey Grammer, en 'El Hormiguero': "He rechazado todos los papeles que se parecían a Frasier"

El Hormiguero recibió la última visita de un invitado internacional en 2023, la del actor estadounidense Kelsey Grammer, con el que Pablo Motos charló sobre la nueva edición de la serie Frasier.

La serie se puede ver en la plataforma de streaming SkyShowtime, y con la que vuelve a meterse en la piel del personaje que le dio popularidad mundial.

"¿Por qué has vuelto a interpretar a Frasier?", le preguntó el presentador nada más empezar. "La magia de interpretar de cara al público porque siempre hemos dado por hecho que es inteligente".

¿Cómo es el nuevo mundo de ‘Frasier’ después de 20 años?, su protagonista contesta #FrasierEH pic.twitter.com/xqR07t1SY5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2023

Y añadió que "no me costó nada volver a hacer de Frasier". Tras emitir el trailer de la serie, Motos quiso saber qué le parecía al invitado su voz en castellano: "El actor que me dobla en español es buenísimo".

Vemos el trailer de la nueva edición de ‘Frasier’ con Kelsey Grammer #FrasierEHhttps://t.co/4psehOxaZU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2023

Otra curiosidad que destacó fue que "no memorizo las frases de mi personaje hasta el último momento, así me sale más natural y, sino, me lo invento", admitió entre risas.

Grammer se ha labrado una gran carrera en Hollywood, y le dio al valenciano la clave de haberlo conseguido: "Es que he rechazado todos los papeles que me han ofrecido que se parecían a Frasier", señaló el estadounidense.