Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' el regalo que suele hacer en Navidad y el menú de Nochevieja en su casa

Pablo Motos recibió este lunes en El Hormiguero a Raphael, que presentó la reedición de su último disco de estudio, Victoria Tour Edition, con el que ha estado de gira por todo el país.

El presentador destacó que el álbum era una buena idea para regalar estas navidades y le preguntó a su invitado: "¿Eres bueno regalando?". El cantante le contestó: "Yo creo que sí, siempre regalo lo que me piden, a nivel familiar, soy una persona espléndida, de normal tirando a bien", reconoció.

Motos, por su parte, le contó que "yo regalo un sobre con dinero... soy muy malo regalando. Creo que hace ilusión y quedo bien". Raphael le dijo que "esa es una buena salida porque muchas veces regalas cosas que no sabes para qué sirven".

Pablo Motos y Raphael, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

No obstante, el conductor del programa de Antena 3 también quiso saber qué le podían regalar al cantante sus familiares y amigos: "Yo no le digo que no a casi nada, me pueden regalar cualquier cosa", admitió.

"Un libro o aceite, por ejemplo", señaló el valenciano, a lo que su invitado comentó: "Eso es un lujo hoy en día. Soy un fan del aceite de oliva, es mi tierra. En Jaén y en concreto, en Linares, hay aceite por todos lados".

Menú en la última noche del año

Tras la entrevista con Raphael, Motos dio paso a la última tertulia de cómicos de 2023 con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita. El presentador comentó con ellos, entre otras cosas, su afición a unos dulces navideños.

"Son unos bombones con forma de tapón de champán que tienen alcohol dentro, tanto, que una vez nos los tomamos mi mujer y yo. Terminamos yendo a la cama a cuatro patas", recordó el valenciano.

También contó el menú que suelen cenar en Nochevieja: "La cena perfecta es huevos con patatas fritas. A veces solo hacemos una montaña de patatas fritas y tomamos champán", afirmó Motos.