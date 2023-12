Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Soy sincera, a veces"

Tras la entrevista a Cristina Pedroche este jueves en El Hormiguero (donde habló de su parto y dio pistas sobre su vestido de las Campanadas), Pablo Motos dio paso a la última tertulia de actualidad de 2023.

Al presentador le acompañaron en la mesa del programa de Antena 3 Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, a la que preguntaron también por su vestuario para dar las Campanadas en La Sexta): "Estoy contentísima con mi vestido, me veo mejor que con 20 años", reconoció la periodista.

A continuación opinaron sobre la reunión entre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que tendrá lugar este viernes 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad.

"Será mientras están cantando El Gordo, es una idea maravillosa para que después nadie hable de ello, por eso han buscado ese día, especialmente Feijóo", señaló Pardo.

Mientras que Del Val comentó sobre la reunión que "los dos se han instalado en una comodidad fantástica donde si no se hablan parece que salen ganando".

"Lo que tienen que hacer es no parecer que ambos tienen siete años y ponerse de acuerdo en algo. Todos lo hacemos en la vida, con amigos o con la familia", añadió el escritor.

Entonces, Motos les preguntó a los cuatro: "¿Qué opináis de la sinceridad?". La primera en contestarle fue Nuria Roca: "Creo que la gente que es tan sincera, al final no es tan sincera porque alardean de esa sinceridad y no me los creo.

"Yo soy sincera a veces, lo intento. Pero es que alguien me dijo que la buena educación era no decir exactamente todo lo que pensabas. Incluso un amigo me recomendó que no dijera nada que no pudiera cambiar en 15 minutos", aseguró Falcó.

"Yo pienso que hay que decir la verdad en la tele si hablas de política, pero eso de alardear que dices siempre lo que piensas es una vulgaridad", concluyó Del Val.