El Monaguillo enumera los artículos que Pablo Motos le ha prohibido llevar a su sección de 'El Hormiguero'

El Hormiguero recibió este miércoles la visita del cantante colombiano Manuel Turizo y, tras la entrevista que le hizo Pablo Motos, el presentador dio paso a la sección de El Monaguillo con productos de Japón.

"Llevo 10 años haciéndola y en todos Pablo ha intentado echarme y no lo ha conseguido", le explicó el marbellí a Turizo. "Que es una década metiéndotela doblada", le dijo al presentador entre risas.

¡Vuelve la fantasía!, @elmonaguillo inaugura la nueva temporada con un nuevo sistema para sentirte como en casa #TurizoEH pic.twitter.com/kkpTwXhgn3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 27, 2023

El colaborador quiso enumerar todas las cosas que le había prohibido el conductor del programa de Antena 3 que llevara a su sección esta temporada.

Antes de decirlo, El Monaguillo le preguntó a Motos: "¿Lo puedo confesar?". El valenciano le dio vía libre y el colaborador admitió que "me he repetido un poco a lo largo de estos años con las cosas que he ido trayendo de Japón".

El Monaguillo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"No puedo traer huchas, paraguas, llaveros, mantas... pero te le he hecho caso de una forma regular", comentó el marbellí, ya que el primer producto que mostró fue un paraguas para mascotas, un producto prohibido por Motos.

Pero tan original fue y a Turizo le gustó tanto, que El Monaguillo terminó regalándoselo al invitado, ante la sorpresa de Motos, al que también le gustó el objeto traído por su colaborador este miércoles.