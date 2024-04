Moisés Laguardia vuelve a 'Pasapalabra' para celebrar las mil entregas del programa de Antena 3

Moisés Laguardia volvió este miércoles a Pasapalabra, y lo hizo un día muy especial, en el que el espacio de Antena 3 celebraba los mil programas emitidos.

El riojano estuvo ausente del concurso las últimas tres entregas por un problema de salud, en las que fue sustituido por Pablo Díaz, donde ha acumulado un empate, una derrota y una victoria frente a Óscar Díaz.

Uno de los detalles de la entrega de este miércoles es que no hubo Silla Azul, pese a que el madrileño perdió en El Rosco en el último día, pero como fueron unas entregas especiales, el programa empezó como lo dejó el pasado jueves.

"Estamos todos sentados, no hay Silla Azul porque recibimos, de nuevo, a Moisés, que vuelve al programa tal y como habían quedado en el último enfrentamiento entre los dos, como empataron, arrancamos así", explicó Roberto Leal.

El presentador le preguntó al riojano cómo estaba: "Todavía un poquito convaleciente, pero bueno, ya estamos bien", le contestó el participante de Pasapalabra.

"Quiero darle las gracias al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que me atendieron muy bien en Urgencias. Y también al equipo de Pasapalabra, que habéis estado genial conmigo estos días", afirmó Moisés.

"Se te ha echado de menos", reconoció el conductor del programa de Antena 3, que aclaró que el problema de salud de Moisés "no era nada grave, pero no podía hacer el programa".

El presentador también aprovechó para dar las gracias a Pablo Díaz, "que se llamó rápidamente y vino para competir contra Óscar: "Me dio mucha pena no encontrarme con Moisés, pero me hizo ilusión conocer a Pablo. Creo que quedaron bonitos los tres programas", el madrileño.