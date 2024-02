Marta López se queja del trato que Manuel y Keroseno le dan en 'GH Dúo': "Me incomoda, me intimida"

Marta López pasó una de sus peores semanas en GH Dúo. El marte se quejó en la gala presentada por Ion Aramendi, del trato que estaba recibiendo tras haberse malentendido una frase sobre una discusión contra Manuel y Keroseno, los nuevos mejores amigos.

La relación de Marta con sus dos compañeros no era buena y se quejó del trato que estaba recibiendo por su parte: "Me siento perseguida, me quitan mucha fuerza. Me dijeron clasista, algo que fuera me daría igual, pero aquí me incomoda, me intimida".

En el confesionario, continuó desahogándose. "No he abierto la boca esta semana y me llamaban víctima", recordó al borde del llanto. Además, durante el ensayo de la prueba semanal, los tres concursantes se lanzaron muchas indirectas.

Primero, Keroseno recordó a Efrén Reyero, exconcursante y expareja de la mujer. Por su parte, ella criticó la relación de Ivana Icardi y Finito: "Me han dicho que era un montaje". Pero Keroseno respondió rápido. "El montaje lo traían Marta y Efrén", replicó.

Finalmente, la disputa entre los tres no se solucionó, ni con Marta Flich haciendo de mediadora. Asraf y Lucía, que estaba peleada con Manuel, no quisieron posicionarse, mientras que Elena Rodríguez mostró todo su apoyo a Marta.