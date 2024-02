El acercamiento de Manuel con una compañera en 'GH Dúo' pone alerta a los concursantes: "Lo hace por estrategia"

Lo advirtió Ion Aramendi al comienzo de la gala: "Se han montado en el carricoche de la amistad". El presentador de GH Dúo se refería a Manuel González y Keroseno, los dos concursantes que peor se llevaban y cuya relación cambió de un día para otro durante la semana.

El resto de los concursantes se alertaron, dado que acusaron al gaditano de tener un acercamiento amistoso por interés. "Te conozco, sé de qué vas", le advertía Lucía Sánchez en la casa.

"Me duele porque sé que lo haces por estrategia, no porque te salga del corazón", le recriminaba, por su parte, Mayka. Manuel se defendió de las acusaciones en directo: "Hemos tenido varias discusiones, pero están perdonadas y olvidadas, no tengo por qué vivir en el pasado".

Keroseno no entendía el motivo por el que los compañeros estaban tan enfadados. "Lo que ha pasado entre nosotros es cosa nuestra", afirmaba. "A Lucía lo que le pasa es que cuando Manuel no le da la atención que quiere, lo tira por tierra", añadía.

La joven no se calló, y se enfadó mucho. Entre gritos, acusaba a Manuel, de nuevo, de ser un estratega: "Se le ha llenado la boca diciendo que no se quería juntar con gente así [como Keroseno] por actitudes graves que ha visto". Manuel y Keroseno reafirmaron que harían lo que quisieran.