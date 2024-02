Elena Rodríguez estalla en 'GH Dúo': "¡No pueden venir aquí a sembrar y hacer lo que se ha visto!"

La llegada de Finito e Ivana Icardi de visita en la casa de GH Dúo ha dado temas para comentar el concurso durante varios días. Los dos exconcursantes han logrado que Elena Rodríguez estallara como nunca antes en el programa.

Keroseno se sentía sola. "No tengo a mis dos pilares fundamentales, que son mi hermano Finito y mi Gran Hermana, Ivana", explicó durante el debate. Los compañeros pudieron ver las imágenes en directo.

Fue allí cuando Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, estalló por sentirse muy ofendida tras un comentario de Finito. "Mi padre está mal de verla mal", aseguró el rondeño.

MADRE MÍAAA 😱 Elena se enfada como nunca y se enfrente a los hermanos 💥 ¿Quién creéis que tiene la razón?



🔁 Elena

❤️ Keroseno y Finito#GHDúoDBT6 pic.twitter.com/KhvZmnfTds — Gran Hermano (@ghoficial) February 18, 2024

"¡No voy a permitir esos comentarios!", gritó Elena, que se levantó rápida del sofá. "Si me he ocupado de lago es de que Keroseno se encontrara bien entre todos. No pueden venir a sembrar y hacer lo que se ha visto", explicó.

Keroseno respondió enfadado, por lo que los gritos entre ambos no permitieron entender toda la pelea. "¡Tú no mandas en mis emociones!", le recriminaba Keroseno. "Todos han hecho porque esté bien, pero realmente estaba mal emocionalmente", aseguraba.