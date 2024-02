La decisión de Efrén Reyero tras hablar con su psicóloga: "No quiero subir más a la casa de 'GH Dúo"

Marta López y Efrén Reyero se volvieron a ver las caras en GH Dúo durante la gala del martes, con motivo del día de San Valentín. Ambos discutieron, a pesar de que la intención era de reconciliación tras un malentendido por parte de Marta.

La concursante escuchó cómo, supuestamente, Efrén aseguraba en plató que ella no llegaría a la final, aunque él le explicó que dijo "espero que llegue a la final".

Durante la gala del jueves, Efrén explicó cómo se sintió: "Yo le dije al programa que no quería entrar en San Valentín con Marta porque no lo veía, pero se me dijo que era para reconducir la situación".

Previamente, la colaboradora de Telecinco había denegado volver a hablar con su ex. "He estado muy mal y ahora que estoy mejor, no quiero recaer", le explicó a Marta Flich. Por su parte, Reyero tomó una tajante decisión.

tel

"Lo he hablado con mi psicóloga y no quiero subir más a la casa de GH Dúo por mi salud mental", afirmó en plató. "No estoy cómodo en conflictos y conociendo a Marta sé que nos vamos a matar si estamos ahí juntos", concluyó, repitiendo que seguirá mirando por su salud mental.