Lucía Sánchez conoce a la novia de su ex, Manuel, en una cita romántica de 'GH Dúo': "Voy contigo a donde haga falta"

Manuel González se abrió como nunca al dibujar la curva de su vida en GH Dúo, donde se emocionó hablando de su pasado en el fútbol. Además, el gaditano habló de su anterior relación con Lucía Sánchez, también participante de la edición, y de su actual pareja, Rocío.

"Después de Lucía he estado con muchas niñas, pero siempre llega alguien cuando menos te lo esperas que te para los pies", afirmó González. "La conocí en la noche y no me daba bola", explicó sobre Rocío.

Además, Manuel expuso que su actual pareja no es de Cádiz, pero que vive con él: "Lo dejó todo para venirse conmigo y me hace muy feliz". Tras ello, el joven se pudo reencontrar con ella en la casa de Gran Hermano.

Tras los besos y la charla, mientras que Albert Infante cantaba disfrazado de cupido mariachi, Ion Aramendi le propuso a Rocío conocer a Lucía, debido a que Manuel le propuso a su ex salir los tres juntos por Cádiz. "Lo que me faltaba", respondió por entonces Lucía.

La joven apareció en el jard´n. "Entre nosotras no hay problemas", aseguró. "Lo que pasó entre ellos es cosa del pasado", añadió Rocío. "Si ella quiere podemos quedar, claro", le aseguró Rocío a Ion.

"Sé que no es de Cádiz, así que si está sola y quiere ir abriendo su círculo, voy contigo a donde haga falta", le propuso Lucía con una sonrisa, algo que fue muy aplaudido por el público.