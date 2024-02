Lucía Sánchez arremete contra sus compañeros y el equipo de 'GH Dúo' e Ion Aramendi le responde

Lucía Sánchez es una persona que no duda en decir las cosas a la cara, y prueba de ello está siendo su paso por GH Dúo. La gaditana está dando lo mejor de sí para convertirse en la ganadora del programa, pero ello implica que en ocasiones pueda enfrentarse no solo a sus compañeros, sino al propio equipo de producción.

Todo comenzaba cuando Elena decidió esconder la Nutella "hasta nuevo aviso", una acción que no le hizo especial gracia a la que fuera participante de La isla de las tentaciones. "¡A mí no me tienen que quitar el bote para decirme cuándo, cómo y con qué me tengo que comer la Nutella!", estalló furiosa.

Una reacción que rápidamente fue reprimida por Manu, quien le aconsejó que no gritase, aunque en lugar de ayudar solo empeoró la situación. "Siempre tengo yo la culpa. Y siempre: 'ay, no lo han hecho mal'. ¡Y nunca tengo la razón porque grito! ¡Y estoy harta!", aseguró la gaditana.

Ante la reacción de Lucía, Elena acabó desplomándose porque no entendía qué le había podido molestar tanto, ya que había sido una broma: "Yo la tengo mucho cariño, pero hay cosas que no se lo voy a permitir ni voy a ir a chuparle el culo a nadie". Lucía, por su parte, solo podía asegurar que quería irse "a casa".

Aunque ese no es el único conflicto que la andaluza tuvo. Durante las últimas nominaciones, Ivana Icardi, la última expulsada, tuvo el privilegio de proteger su amigo Keroseno y sacarle de la zona de peligro. Una acción que molestó especialmente a Lucía hasta el punto de llegar a insinuar un supuesto trato favorable: "Aquí la igualdad de condiciones es cero. Me parece supermal, porque ha tenido dos semanas pudiendo hacer cosas y la inmunidad era de Manuel, ¿y se la vuelven a dar a ella? ¡Me parece supermal!".

Por ello, fue Ion Aramentid, el propio presentador, quien tuvo que explicar la razón. Ivana había obtenido el poder mediante una de las cajas de privilegios. Gracias a ello, como así aseguró el conductor del programa, Icardi pudo hacer el intercambio. "Ah, vale, hasta ahí lo entiendo. Es que, me parecía que era por amor al arte", respondió Lucía mucho más calmada.