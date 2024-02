Alba Muñoz recibe una amenaza en directo por parte de la familia de Antonio Tejado: "Tengo pruebas de todo"

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, ha sido entrevistada en el programa ¡De viernes! a raíz de la detención del sobrino de María del Monte en el marco de una operación contra una banda de ladrones que robaba en casas de lujo, entre ellas la de la propia cantante. Muñoz ha contado lo difícil que está siendo toda esta situación para ella y su hija en común con Tejado, y también ha recibido en pleno directo una amenaza por parte de la familia de su exmarido, que ha querido dar a conocer.

"Se me acaba de advertir de que se me va a demandar y yo, si me lo permitís, voy a contestarle desde aquí", ha expresado Muñoz en mitad de su entrevista.

Según ha explicado la exmujer de Antonio Tejado, la persona que le ha escrito amenazando con demandarla ha sido "una de sus tías". "Yo la invito a que lo haga, porque entonces sí que voy a dar un paso al frente y voy a sacar todo lo que tengo", ha avisado Muñoz.

La entrevistada ha manifestado que tiene "pruebas absolutamente de todo", de ahí que no teme que los familiares de Tejado la puedan demandar tras lo que cuente en televisión.

"Si creen oportuno que tienen que denunciar, María José sabe lo que yo tengo en mi poder, que denuncien y en los juzgados se verá", ha insistido.

En su entrevista, Alba Muñoz ha explicado que se enteró de la detención de Antonio Tejado a través de Emma, su hija en común: "Me lo contó nuestra hija, lo vio en las redes sociales", ha dicho.

En este sentido, la pequeña es la que más está sufriendo tras el arresto de su padre. "Mi hija lo está pasando muy mal, los niños son muy crueles y le dicen cosas en el colegio, ella dice que va a confiar en su padre y yo la respeto", ha asegurado la exmujer de Tejado.

Además de calificar a Tejado como un "padre ausente" y calificar su matrimonio con él de "relación tóxica", Alba Muñoz se ha sincerado sobre las adicciones de su exmarido y ha confesado que, en cierto modo, se siente responsable por ellas.

"Todos hemos sido responsables por tapar lo que Antonio ha estado haciendo todo este tiempo, Antonio tiene un problema muy grave de adicción a sustancias y creo que la cárcel no es el lugar para solucionarlo", ha lamentado.

Respecto a la relación de Tejado con María del Monte, Muñoz ha añadido que "Antonio no ha tenido nunca el apoyo de su tía, Antonio ha pasado momentos muy complicados en su vida y no ha sentido que María del Monte estuviera ahí para ayudarle", ha zanjado.